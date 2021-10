Chaque année en décembre, huit chapiteaux du cirque Médrano s'installent simultanément pour un mois dans huit villes de France et offrent autant de spectacles différents. La ville de Rouen (Seine-Maritime), qui accueillait l'année passée le spectacle du grand cirque de Saint-Pétersbourg, s'apprête cette fois à recevoir, du vendredi 2 au samedi 24 décembre 2016, un spectacle encore inédit en Normandie: King Kong et les légendes de la jungle.

Entre tradition et nouveautés

La thématique permet de créer un lien logique entre les différents numéros traditionnels de cirques et les transitions chantées et dansées contribuent à donner une unité au spectacle. Comme toujours, le cirque Médrano mise sur la nouveauté et s'attache à promouvoir les arts du cirque avec des artistes de talent dénichés par le directeur artistique Christophe Henry dans de prestigieux festivals internationaux comme celui de Monte Carlo.

Un équilibriste cubain et un jongleur éthiopien

Avec un équilibriste cubain, des contorsionnistes de Tanzanie, un jongleur éthiopien et de nombreux animaux exotiques comme les éléphants d'Asie ou les lamas, c'est un véritable tour du monde que nous propose sur scène le cirque Médrano.

Pratique. Du 2 au 24 décembre. Esplanade Saint-Gervais à Rouen. Tarifs 22 à 46€. www.cirque-noel.fr