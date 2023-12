Rouen. Le grand cirque Medrano de Noël présente son nouveau spectacle, Mystérium

C'est désormais une tradition : les Rouennais seront parmi les premiers à découvrir la nouvelle création du cirque Medrano.

Comme par magie

Chaque année, la très créative et récréative compagnie compose deux nouveaux spectacles. Après Océania présenté en 2022 et sa thématique écologique, c'est donc au tour de Mystérium d'éblouir son public en nous ouvrant les portes de monde de la magie. Dans un décor inspiré des plus grandes sagas sur le thème, les numéros se succèdent, plus audacieux, plus surprenants les uns que les autres, suivant une mise en scène réglée au millimètre. Si la magie est particulièrement mise en lumière dans ce nouveau spectacle, le cirque de Noël, fidèle à la tradition, mise sur la diversité des disciplines.

Nouvelle ère

Certes les animaux ont quitté la scène, mais le cirque a bien plus d'un tour dans son sac. Le public recherche toujours ce qui a fait l'identité du cirque : les incontournables comme les clowns, les acrobaties et la voltige. Et Raoult Gibault, directeur du cirque, œuvre pour sans cesse apporter de la nouveauté. Pour cela, il recrute un casting international d'athlètes de haut niveau qui, chacun à leur manière, renouvelle sa discipline en faisant preuve de créativité. Ils conçoivent ainsi des numéros inédits, très techniques, repoussant leurs limites comme ce numéro de voltige dans lequel l'artiste escalade une chaise placée en équilibre sur un trapèze en mouvement.

Rêve et veillée

Le temps d'une soirée, ce nouveau spectacle nous transporte dans le monde du rêve. Pour vêtir la quinzaine d'artiste, pas moins de 80 costumes ont été spécialement conçus, soit un semi-remorque rien que pour la garde-robe. Tout concourt à éblouir le spectateur. Cette garde-robe flamboyante, des jeux de lumières fascinants, une musique immersive, des numéros époustouflants : tout cela participe à une esthétique unique.

Pratique. Du samedi 9 au samedi 23 décembre, esplanade Saint-Gervais à Rouen. 19 à 50€. spectacle-mysterium.fr.