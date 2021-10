Alençon. Jour J-9 pour le trentième Téléthon

Dans l'Orne, les bénévoles s'affairent aux derniers préparatifs de la trentième édition du Téléthon, vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016. Exemple au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à Alençon où, dans une semaine, plusieurs centaines de pompiers seront mobilisées pour la bonne cause.