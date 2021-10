Ligue 1 : Montpellier-Caen décalé

Le match entre le Stade Malherbe Caen et Montpellier, comptant pour la troisième journée de la Ligue 1, initialement prévu le samedi 21 août, est décalé au dimanche 22 août, à 17 heures. La rencontre a lieu à Montpellier. Le match sera retransmis en direct et en intégralité sur Foot+ et Orange World.