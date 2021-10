L'Agenda en Normandie : mercredi 30 novembre

MANCHE

Ce week end, l'Association A Petits Pas, récolte des fonds pour le Téléthon, 2€ le tour de voiture. Rendez-vous samedi à St-Lô place Sainte-Croix pour un baptème de voiture de courses de 9h à 17h.

Vendredi et samedi rendez-vous à Villedieu les Poêles pour 2 jours consacrés au Téléthon. Vendredi c'est Soirée pot-au-feu suivi du concert de Patrick Aurélien à la salle des fêtes, à partir de 20h. Samedi participez à une randonnée pédestre, footing, assistez à des démonstrations de danse country, judo, ventes et expo de travaux manuels avec en fil rouge, la création d'une fresque. Restauration prévue sur place.

CALVADOS

Dimanche, assistez au spectacle déambulatoire proposé par la compagnie "Remue Ménage" à Caen. Un impressionnant cortège lumineux s'avance dans la nuit, au rythme des Taikos et de sons électro. Une voie lactée de méduses des astres qui scintillent, un majestueux hippocampe, accompagné d'échassiers diables de mer, entraînent fièrement le char de l'Océanis. Déambulation à partir de 17h30 au départ du Boulevard Leclerc, puis en direction de la place de la République, rue Saint-Pierre et avant d'arriver place Saint-Sauveur.

Samedi et dimanche c'est le 1er Rallye Régional de Pont l’Evêque. Il représente un parcours de 110 kms. Il est divisé en 1 étape et 3 sections. Il comporte 2 épreuves spéciales d’une longueur totale de 38kms. Cette épreuve régionale compte pour la Coupe des France des rallyes 2017, Coefficient 2 et le Championnat du Comité Régional Automobile de Normandie des Rallyes 2017.

ORNE

Un artiste qui a récemment travaillé avec Joyce Jonathan et Frero Delavega. Tété est en concert à la Luciole à Alençon ce vendredi à partir de 21h. Il vient présenter son 6ème et dernier album « Les chroniques de Pierrot Lunaire ». Les infos et résa sur laluciole.org.

Vendredi, retrouvez également the Summer Rebellion en concert Salle Gérard Philipe, Espace culturel du Grand Turc à La Ferté Macé. Une résidence dans la salle de Château Rouge à Annemasse leur permet d’intégrer un batteur dans la formation, Cédric Lemaire. Ils ont été sélectionnés pour jouer lors de la clôture du festival Propulse à Bruxelles.