Caen. Une nouvelle agence Pôle emploi à Caen

Ouverte depuis juin 2016, l'agence Pôle Emploi Fresnel a été inaugurée mardi 22 novembre 2016, rue Raymonde Bail à Caen (Calvados). Ses 57 agents permanents sont désormais en place. "L'agence est divisée en deux parties, présente Françoise Robreau, la directrice. Le premier niveau est dédié aux demandes globales pour les particuliers et les entreprises des quartiers Sainte-Thérèse, Grâce de Dieu et centre-ville, mai aussi pour tout le secteur qui va de Caen à Saint-Martin-de-Fontenay et Villers-Bocage".

Recrutement par simulation

A l'étage, des psychologues et des agents spécialisés dans les licenciements économiques sont en poste. Les demandeurs d'emploi et les autres actifs peuvent également s'essayer à la méthode de recrutement par simulation qui permet de détecter des habiletés propices, en plus des compétences, à telle ou telle offre de travail.

