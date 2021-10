Des millions de réveillons se préparent. Et pour que les plus démunis aient le sourire, les Caennais débordent d'idées. À vous de choisir.

• Idées N°1: donner des jouets. Les deux agences immobilières Century 21 de Caen s'organisent pour collecter des jouets. L'agence Century21 Tirard Gardie (place du théâtre) se mobilise au profit de l'association des Restaurants du Coeur. À l'agence Ferrière, "un peu plus de 300 jouets ont pour le moment été récoltés", explique Sylvie Ferrière, co-dirigeante de l'agence. C'est également le cas du centre d'animation du Calvaire Saint-Pierre et de l'association "Fier d'être gentil", qui organisent une collecte de jouets du 26 novembre au 3 décembre dans la galerie marchande de carrefour Côte-de-Nacre.

• Idée N°2 : partager un grand repas de Noël. Pour la seconde année, l'UMIH (Union des métiers et des Industries de l'Hôtellerie) et la Banque Alimentaire organisent un déjeuner au profit des personnes en situation de précarité au centre des Congrès de Caen. "Nous allons accueillir 120 personnes, explique Jean-louis Boileau, président de la Banque Alimentaire du Calvados. Ce seront toutes des personnes bénéficiaires de l'association. Ce sera un repas festif, qui sera préparé par six chefs cuisiniers renommés." L'association catholique Notre Dame Mère de la Lumière, propose, elle, un repas de Noël le 18 décembre. Elle relance aussi l'opération "Partage ton Noël avec une personne démunie".

• Idée N°3: le crowdfouding. C'est la même association, Notre Dame Mère de la Lumière qui se lance. "Nous avons également lancé une campagne de crowdfunding pour financer des sacs à dos fournis avec à l'intérieur un kit chaleur comprenant gants, bonnet, chaussettes, chaufferettes, écharpes, explique Ludovic Mathieu-Maalouf, membre de l'association.

• Idées N°4: rouler ou courir pour les plus pauvres. Un défilé des motards sera proposé dans les rues de Caen, le 10 décembre. À l'origine du projet: 9 amis de la région. "Nous invitons tous les motards à se joindre à nous pour défiler tous ensemble, moyennant une participation de 3€ par casque. La somme récoltée sera intégralement reversée à l'association Cadet roussel" (pour les enfants atteints de Leucémie). Le défilé se fait au départ du mcdonald's de Côte de Nacre, à 13h et doit durer 15 kilomètres. Une distribution de confiseries sur le marché de la place Saint-Sauveur est également prévue. "Les sportifs ont du coeur"? Décathlon Mondeville le confirme, en organisant pour la première année une course de Noël au profit des enfants hospitalisés. Les bénéfices seront reversés à l'association Léa Princesse éternelle. Pour courir, il suffit de déposer son cadeau au pied du sapin. La course, gratuite, a lieu le 11 décembre à 10h.

• Idées N°5: fabriquer des jouets. L'association HPP (hé Pourquoi Pas!?) s'est, elle, lancé le défi de créer 100 jeux à offrir aux enfants pour Noël. "On les fabrique à partir du bois qu'on récupère, explique Sylvain, le président de l'association. Ce sont des jeux qui se jouent à partir de 4 ans." La quinzaine de bénévoles travaille actuellement à leur création. Le résultat final sera distribué à la DDAS de Caen et dans divers hôpitaux.

Enfin, plus insolite, l'association Suzi Handicap Animal organise le 17 décembre un repas de Noël au profit… des animaux handicapés. Et vous pour Noël, vous faites quoi?

