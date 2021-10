Évreux. Insolite. En Normandie, l'héritier retrouve 100 kg d'or dans une maison

Extraordinaire découverte que celle de cet héritier, qui a retrouvé, dans une maison cossue d'Évreux (Eure) dont il devenait le propriétaire, 100kg d'or, d'une valeur totale de 3,5 millions d'euros. C'est l'hôtel des ventes de la ville qui l'a révélé mardi 22 novembre 2016, après avoir vendu le magot du 30 octobre au 8 novembre.

5000 pièces d'or, deux barres, 37 lingots

L'héritier ne s'attendait pas à pareille surprise. C'est en déménageant la maison qu'il est tombé, progressivement, sur le trésor. "Il y avait 5000 pièces d'or, deux barres de 12 kg et 37 lingots de 1kg, confie à l'AFP Nicolas Fierfort, commissaire-priseur de l'hôtel des ventes. C'était extrêmement bien caché, sous des meubles, sous des piles de linge, dans la salle de bains... Bref, c'était planqué partout !"

Le magot découvert, l'héritier a appelé son notaire pour faire l'inventaire de tout ce qui a été trouvé. L'or avait été acheté légalement dans les années 1950 et 1960 et tous les certificats d'authenticité ont d'ailleurs été retrouvés.

Le fisc se frotte les mains

Si l'héritier bénéficie forcément de cette découverte, le fisc pourrait également y gagner, entre les droits de succession à 45% sur les 3,5 millions d'euros et si l'ISF n'a pas été payé par le défunt ces trois dernières années, auquel cas l'héritier devra le payer.

L'Eure, département des trésors

Ce n'est pas la première fois que des quantités astronomiques d'or sont retrouvées dans une maison dans l'Eure. Au printemps 2011, des ouvriers avaient découvert dans le jardin d'une maison, près des Andelys (Eure), 900 000€ en pièces d'or et lingots. Ils s'étaient appropriés le magot sans informer les propriétaires de la maison, avant de le revendre à un numismate. Les trois ouvriers avaient été condamnés à un an de prison avec sursis et le numismate à deux ans de prison avec sursis.

Avec AFP.

