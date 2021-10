Dans un élan de solidarité, plusieurs artistes de Rouen (Seine-Maritime) organisent un Live for migrants au théâtre de l'Almendra samedi 26 novembre 2016.

Brassage de tous les genres de musique

Cette soirée est organisée à l'initiative de Rémi Pacault, programmateur de l'Almendra, de Zohra Amini et de Sylvain Guereche. Elle réunira sept groupes rouennais au théâtre qui met à disposition ses locaux. "La programmation brassera tous les genres, il y aura même un duo clownesque et la soirée s'achèvera en fanfare" annonce Rémi Pacault. Il assure d'ors et déjà que "l'ambiance sera festive".

Concert solidaire

Les fonds collectés lors de cette soirée reviendront à l'association Des petites mains, qui vient en aide aux migrants. Ce sont trois jeunes femmes qui sont à l'origine de ce collectif. Suite à l'arrivée des migrants à Rouen (Seine-Maritime), elles se sont mobilisées pour leur offrir de quoi manger et se vêtir.

"Qu'ils soient logés dans des Centres d'Accueil et d'Orientation ou non, la plupart n'ont même pas de manteau, déplore Zohra Amini, membre de l'association. L'allocation qui est allouée aux demandeur d'asile n'est que de 5 euros par jour pour se nourrir et s'habiller".

Depuis octobre, ce collectif a pris la forme d'une association. "Cette soirée nous permettra de présenter l'association mais surtout de faire tomber les préjugés et d'informer sur leur situation au quotidien".

Pratique. Samedi 26 novembre à 19h30. Théâtre de l'Almendra à Rouen. Tarif 5€. Réservation sur theatrealmendra76 @gmail.com

