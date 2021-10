Rouen. Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen font tomber le leader

Ils l'ont fait! les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont fait tomber le leader, les Boxers de Bordeaux (Gironde) ce vendredi 18 novembre 2016 à l'Ile Lacroix, pour le compte de la 20e journée de la Saxoprint Ligue Magnus.

Sacha Treille ouvre le score

Le premier tiers est plutôt équilibré et les deux équipes peinent à se mettre en évidence jusqu'à la 14e minute où Sacha Treille chipe un palet à la ligne rouge et part en break pour ouvrir le score dans cette partie sur un bon lancer du poignet qui termine sa course dans la lucarne de l'ancien portier des Dragons, Sebastian Ylonen. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur ce score de 1-0.

Les joueurs maîtrisent

Au retour de la première pause, il faut attendre quatre minutes pour voir les Bordelais revenir à la marque en supériorité numérique sur un lancer d'un autre ancien rouennais, Jonathan Janil, dévié par la jambe de Patrick Koudys qui termine sa course dans le but de Dany Sabourin impuissant: 1-1.

Les joueurs de Fabrice Lhenry continuent de maîtriser ce second tiers et à la 7e minute, c'est Marc-André Thinel qui réussit à trouver un trou de souris pour reprendre l'avantage dans cette partie: 2-1.

Dany Sabourin impeccable

Le dernier tiers est un peu plus compliqué pour les Rouennais qui vont subir les assauts des Girondins, mais Dany Sabourin réalise encore une fois des bons arrêts qui permettent de maintenir le bateau des Dragons à flot.

Il faut attendre la dernière minute et la sortie du gardien bordelais pour que Sacha Treille, en s'y reprenant à deux fois, inscrive son 2e but de la partie et le 3e but rouennais, pour clôturer une belle soirée à l'Ile Lacroix, 3-1.

Une bonne opération

Les Jaunes et Noirs réalisent la bonne opération de la soirée en revenant à un point de Bordeaux toujours en tête du classement et à égalité de points avec Lyon qui n'a néanmoins pas joué lors de cette 20e journée (match contre Angers reporté, Angers jouant la demi-finale de la Continental Cup).

Réactions et analyses

Sacha Treille: "On était vraiment concentré sur ce match parce qu'on reste sur deux défaites à la maison donc on avait à coeur de rebondir et c'est chose faite. On est content d'avoir pris les trois points. On revient en haut du classement, c'est très bien. Au 3e tiers on jouait plus défensif et on a eu un très bon Sabourin, ça nous aide bien dans ces situations. Tous les buts sont importants même si celui de Marco est le plus important. On a enfin fait un match complet de 60 minutes et une belle victoire contre le leader, ça va nous donner beaucoup de confiance pour la suite."

Dany Sabourin: "Je suis content de mon match mais c'est une victoire d'équipe. Tout le monde a bien joué et a haussé d'un cran son niveau. On ne gagnera pas sans ça."

Fabrice Lhenry: "C'est une belle victoire d'équipe. On a bien maîtrisé les deux premiers tiers. Le 3e a été plus difficile pour nous, mais on a su se battre et payer le prix, c'est une satisfaction. On avait besoin de cette victoire en restant sur deux défaites à domicile. Il fallait vraiment recoller, c'est satisfaisait."

A suivre

Les Dragons de Rouen enchaînent ce dimanche 20 novembre 2016 avec un long déplacement à Nice pour le compte de la 21e journée de la Saxoprint Ligue Magnus.

