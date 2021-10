Emploi : Tendance Ouest recrute un journaliste plurimédia

Tendance Ouest recrute un journaliste plurimédia. Poste basé à Rouen.

POSTE :

Sous l'autorité de la rédaction en chef, vous savez proposer des sujets, prioriser et couvrir tout type d'événement avec professionnalisme. Vous écrivez à la fois pour le print et le web et prenez l'antenne pour donner l'information locale et régionale.

PROFIL :

Rigoureux, curieux et autonome, vous êtes doté d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel. Vous possédez également une solide culture générale, de bonnes connaissances orthographiques et une aisance rédactionnelle. Plein d'énergie, vous êtes réactif et efficace.

MEDIA :

Tendance Ouest est la première radio indépendante de Normandie, et émettra à partir de janvier 2017 à Rouen sur le 103.7. Tendance Ouest c'est aussi un hebdomadaire d'information, à Caen (35 000 exemplaires) et à Rouen (50 000 exemplaires). Enfin, c'est un site web d'information, avec près de 2 millions de pages vues par mois.

TYPE DE CONTRAT :

CDI temps plein

Date de début : dès que possible.

Pour postuler, envoyer votre candidature par courrier électronique (LETTRE DE MOTIVATION, CV DÉTAILLÉ) à l'adresse recrutement@tendanceouest.com