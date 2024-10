Primaire de la droite : revivez le live de Tendance Ouest minute par minute en Normandie

Françoise Guégot, députée de Seine-Maritime et proche de Nicolas Sarkozy, depuis le QG de campagne de ce dernier :

"Le résultat est sans appel. C'est le jeu de la politique. Parfois on gagne, parfois on perd. Ce soir on perd. Je suis déçue, je ne m'attendais évidemment pas à ce score. Mais les Français ont choisi, Nicolas Sarkozy en a tiré les conséquences."

Comme son favori, Françoise Guégot a annoncé qu'elle votera pour François Fillon au second tour, "pour la cohérence du projet" et "la façon dont il envisage l'alternance" : "Il faut un projet avec des propositions claires, fortes et bien positionnées à droite."