Saint-Étienne-du-Rouvray. [DIRECT] Thomas Pesquet dans l'espace, la Normandie a les yeux rivés sur lui

La Normandie peut être fière ce jeudi 17 novembre 2016. Elle envoie pour la première fois l'un de ses enfants sur la station spatiale internationale (ISS). Pour les élèves de Dieppe et de Rouen (Seine-Maritime), où il a fait ses classes, comme pour les apprentis ingénieurs de l'INSA, à Saint-Etienne-du-Rouvray, Thomas Pesquet devient un modèle.

Près de 500 personnes attendent le décollage de #ThomasPesquet retransmis en direct à #INSA Rouen. H-1 pic.twitter.com/p5pub1fFs3 — Tendance Ouest (@tendanceouest) November 17, 2016

Un décollage à suivre en direct

Justement, au lycée Jehan Ango à Dieppe, où il a suivi sa scolarité, comme à l'INSA, des soirées spéciales sont organisées pour suivre le décollage en direct sur Youtube. Le décollage a lieu à 21h20, heure française.

Des soirées spéciales

A Dieppe, ce sont les lycéens et les professeurs, dont certains ont eu Thomas Pesquet comme élève, qui vont pouvoir vivre l'exploit de leur prédécesseur. A l'INSA, l'événement rassemble des élèves ingénieurs et des professionnels de l'aéronautique. Ils sont en train de suivre une conférence de François Forget, directeur de recherche au CNRS, puis un documentaire sur la mission Proxima à laquelle participe le Normand.

Thomas Pesquet raconté par un ancien camarade

Enfin, il y en a un autre qui suivra de près le décollage à bord du Soyouz de Thomas Pesquet et de ses collègues cosmonautes russe et américain. Il s'agit de Rémi Canton, qui faisait partie des 9 000 candidats pour participer à la mission spatiale et qui a côtoyé Thomas Pesquet lors de leurs études supérieures à Supaero Toulouse. Il a raconté, pour Tendance Ouest, ce que représente l'exploit en passe d'être accompli par son ancien camarade de classe.

