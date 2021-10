Les Pieux. Normandie: un homme armé menace des automobilistes

Un jeune homme a semé le trouble dans le bourg des Pieux (Manche) mardi 15 novembre 2016, en début de soirée. Muni d'une arme, il a arrêté et menacé plusieurs automobilistes dans la rue principale. Il était, auparavant, entré dans plusieurs commerces.

"J'ai immédiatement été informé. Les gens, en voiture ou à pied, ont fui. Il a engendré beaucoup de peur", indique le maire des Pieux, Jacques Lepetit, qui est allé à la rencontre du jeune homme. "Il alternait des moments de crise et des périodes plus calmes. Il semblait déstabilisé, en détresse, probablement alcoolisé et drogué".

Un pistolet à plomb

Selon le maire, l'arme en question, très réaliste, ressemblait à un Airsoft, un pistolet à plomb. "Il n'en a pas fait usage" précise Jacques Lepetit, qui est resté à ses côtés en attendant l'arrivée rapide des gendarmes.

L'homme a été interpellé dans le calme, avant d'être hospitalisé puis placé en garde à vue. "Cet événement a engendré beaucoup d'émotion dans la commune, il était au centre des discussions ces derniers jours", constate aujourd'hui le maire des Pieux.

