Le Hit Machine de Charly et Lulu : Retour prévu en 2017

C'était devenu LE rendez-vous télévisuel en famille du samedi matin : Le Hit Machine avec les infatigables Charly et Lulu ! Débutée en 1995, et déprogrammée par M6 en 2008, elle manquait terriblement à beaucoup de fans. Bonne nouvelle pour ces derniers car il se peut que l'on ré-entende ces prochains jours le célèbre générique : «Je m'appelle Charly, et tu t'appelles Lulu...». Possible, mais en tout cas pas à la télévision. L'émission reviendrait sur le Web.



Chaque semaine, Charly et Lulu retraçaient le Top 20 des meilleurs hits de France, enchaînaient les clips, les interviews et les plateaux d'artistes qui se produisaient, sur une petite scène, entourés d'un public survolté. Une nostalgie qui les pousse à reprendre du service.





Le come-back aussi de "Fan de" et "Fréquenstar".



Mais pour les deux animateurs, pas question de refaire le même programme qu'à l'époque. "Officiellement, je peux le dire, c’est vrai, le 'Hit Machine' revient". Il faut tout changer, sauf les animateurs", a confié Charly à TéléStar. Charly a également évoqué son souhait de redonner vie à l'émission de Laurent Boyer "Fréquence Star", et "Fan2", parfaitement pilotée à l'époque par Séverine Ferrer, toujours sur M6.



"Charly et Lulu TV", Web-TV qui diffusera à partir du printemps 2017.



«Frapper aux portes des chaînes, je n'en avais pas trop envie. Elles sont passées à autre chose. C'est difficile de leur dire : Hey, vous allez rire, on revient?! Après, il y a d'anciens concepts qui reviennent… Pourquoi pas, depuis l'annonce, ça frétille, mais ce n'était pas mon envie première». Il faudra donc patienter jusqu'au printemps prochain, pour se connecter à la chaîne. Elle vous permettra un véritable retour dans les années 90.



Kitsch ? Peut-être, même si Charly ne souhaite pas une caricature, mais après tout pourquoi pas. La folie qui s'est emparée ces dernières années de la décennie des années 80, laisse penser qu'un même regain de notoriété pour les années 90 peut arriver.



Voici quelques un des bons souvenirs du Hit Machine... :



Le générique !









Lorie faisait un énorme carton pour l'époque :









A l'époque, le play-back était religion sur ce plateau, la preuve avec la venue sur la plateau du groupe international qui faisait presque autant fureur que Bieber à notre époque, AQUA :









Et rappelez vous aussi que Charly et Lulu nous avaient appris que le feu, ça brule, et que l'eau ça mouille... :