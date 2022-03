Retour au calme... après les brumes matinales, ciel lumineux sous des nuages élevés....T° de - 2° ce matin, à 9° cet après midi

T° négatives ce matin..... -2°1 à Alençon et Flers, - 1.9° a Argentan, -0°3 à L?Aigle, et une T° positive... 0°8 à Mortagne.



C'est un temps plus sec et plus frais qui s'installe pour aujourd'hui. Ce matin, les gelées sont généralisées.......Des bancs de brouillards réduisent par endroits les visibilités. Prudence sur les routes humides qui risquent d'être temporairement glissantes. Les nuages sont encore bien présents, mais ce sont des nuages élevés qui voilent le ciel et qui atténuent l'éclat du soleil. Le temps est lumineux et agréable. En soirée, des nuages reviendront.....sous les nuages les plus denses on pourrait recevoir une ou deux gouttes d'eau, rien de significatif. Les températures atteignent 8 à 9 degrés.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire