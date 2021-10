Novembre Gourmand à Caen

Pour ce mois gourmand, dégustations, expositions, ateliers, films et rencontres mettent vos sens en éveil. Proposé sous différents pôles, vous pourrez par exemple profiter de Croq'photos avec exposition de clichés savoureux et concours photos, des ateliers gourmands, une librairie culinaire à l'honneur, des impressions 3D gourmandes au Dôme... La liste est longue. Le programme complet et détaillé est à retrouver sur caen.fr

Ecoutez Véronique Debelle, chargée du commerce, de l'animation commerciale, de l'artisant et des professions libérales, nous parler des animations en cours et à venir: