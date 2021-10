Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 19 et 20 novembre

MANCHE

Samedi, les Zimproloco vous donne rendez-vous pour un match d'improvisation. Une rencontre qui les oppose au groupe Tic Tac Impro du Mans. C'est à partir de 20h30 aux ateliers Art Plume, 165, Rue Mesnilcroc à Saint-Lô. Comptez 5€ le tarif normal, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

La 9ème édition de la course des pèlerins se déroule ce samedi depuis la Halle des sports du Val Saint Père. Il s'agit d'un raid pédestre d'orientation nocturne de 25 km avec triathlon adultes, duathlon enfants ou encore en foulées. Retrouvez les infos et bulletins d'inscription sur tc-val.fr.

L'amicale du personnel communal et intercommunal de Saint-Sauveur-le-Vicomte organise sa bourse aux jouets ce samedi de 9h30 à 17h. Venez les déposer, ils les vendent. Dépôt des jouets directement à la salle des fêtes de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Samedi dès 18h rendez-vous à l'Espace Culturel des Pieux pour découvrir le magicien des couleurs. Mis en scène et interprété par Manon Zerna-Delépine de la compagnie le Rhino L’a Vu, ce spectacle est inspiré du livre d’Arnold Lobel.Un conte sur la peinture qui raconte comment les trois couleurs primaires furent à la base de toutes les autres. Ce grand classique de la littérature jeunesse est aussi une invitation à la tolérance et à la diversité. C'est pour les enfants à partir de 4 ans.

Ce samedi, participez à un bal country organisé par Ok Country Music. C'est à la salle polyvalente de St Laurent de Terregatte à partir de 20h30. Sur place il y a également une buvette ou encore des gâteaux, crêpes et sandwichs. C'est sur réservation au 02 33 50 34 05. Comptez 6 euros l'entrée.

Le Secours Populaire Français organise une grande Braderie ce samedi de 9h30 à 12h30 dans leurs locaux au 307 Rue du Plat Chemin à Querqueville. C'est l'occasion d'acheter des vêtements, du bric à brac, mobilier ou encore des livres et jouets.

Dimanche le marché de Noël de Saint-Sauveur-le-Vicomte vous attend avec de nombreuses animations : Produits artisanaux "faits-main", visite du Père Noël vers 16h, distribution de bonbons, goûter avec viennoiseries, tombola, promenades à poneys et maquillages enfants ou encore une grande bourse aux jouets. Rendez-vous place Auguste Cousin de 9h30 à 17h30.

CALVADOS

Laurent Gerra présente son nouveau spectacle dans la grande tradition du music-hall, accompagné par l'orchestre de Frédéric Manoukian. Il parodie les chansons de Michel Sardou, Enrico Macias, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell ou encore Jacques Dutronc, et rend hommage à ses idoles disparues. Retrouvez-le sur la scène du Zénith de Caen ce samedi à partir de 20h, les infos sur zenith-caen.fr

Samedi assistez au concert « Airs de cours » 7 place Charles de Gaulles à Bayeux. Un concert interprété par la soprano Maud Gnidzaz et André Henrich au luth et au théorbe. Au programme d'Airs de Cour : Marc-Antoine Charpentier, Sébastien Le Camus, Robert Ballard, Michel Lambert et d'autres compositeurs du XVIIe siècle. Réservation indispensable au 02 31 22 17 44

Samedi et dimanche c'est la Deauville Arena Polo Cup. L' Arena Polo est un sport spectaculaire. Il se dispute sur un espace plus réduit que le grand polo, plus rapide dans les actions, pas dans la vitesse des chevaux qui atteint 65 km/h, et plus lisible car les équipes ne changent pas de côté à chaque goal marqué par exemple. Rendez-vous au Pôle international du cheval à Deauville, c'est gratuit.

Chantal Goya revient avec un nouveau spectacle "Les aventures fantastiques de Marie-Rose", écrit et mis en scène par Jean-Jacques Debout. Une aventure passionnante qui emmènera dans le Vieux Paris les petits et grands enfants à bord de la mythique voiture "Trèfle" jaune de Bécassine. Grâce à un ballon magique qui les fait s'envoler dans les airs, le voyage se poursuit vers l'Ile au Rocher Enchanté, où un mystérieux sorcier marabout sème la terreur. C'est à voir au Zénith de Caen ce dimanche à 15h. Infos et resa sur zenith-caen.fr.

Jusqu'à dimanche c'est le salon de peintures de Sommervieu de 10h à 12h et de 14h à 18h rue Saint Pierre. 34 artistes exposent leurs oeuvres, avec comme invité d'honneur Michèle Verot. Le Prix Public sera décerné à l'artiste ayant reçu le plus de votes du public lors du salon. Les personnes ayant voté pour le lauréat pourront repartir avec une toile de leur artiste preféré après le tirage au sort.

Jusqu'au 27 novembre, rendez-vous à Caen et en Normandie pour l'édition 2016 du Festival Les Boréales. L'Estonie et la Finlande sont les pays à l'honneur cette année. Littérature, musique, danse, cirque, cinéma, théâtre..., le festival propose une dizaine de jours pluridisciplinaires et festifs associant artistes émergents et compagnies de renom, formes grands publics et concepts innovants. Les infos et le programme sur lesboreales.com.

ORNE

L'Harmonie municipale de Mortagne au Perche vous embarque pour un nouveau voyage en musique. American Dream ! Tout ce qui fait de l'Amérique cette terre de pionniers, de légendes et de rêves de succès, vous sera donné à entendre sur la scène du Carré du Perche ce dimanche à partir de 15h. Le mythe américain et ses morceaux emblématiques vous conduisent outre Atlantique, 50 étoiles illumineront votre après-midi. Plus d'infos sur lecarreduperche.com.

L'Office de Tourisme du Pays de Putanges organise son 14ème Marché de Noël, samedi et dimanche. Environ 65 exposants viendront présenter leur production artistique ou artisanale dans la salle de sports à Putanges. Beaucoup d'idées cadeaux seront au rendez-vous : jouets, bijoux, sacs, vêtements de créateurs, chapeaux, linge de maison, broderies, dentelles, tricots, maroquinerie ou encore décoration de Noël. Et pour les gourmands, de nombreux produits de bouche !

C'est samedi de 13h30 à 19h00 et dimanche de 10h00 à 18h00, l'entrée est libre.

Jazz en Ouche, le festival nomade qui se déroule chaque année la dernière semaine de novembre à l'Aigle continue jusqu'à dimanche. Plus d'infos sur ville-laigle.fr.

Participez à un stage de danse africaine à Saint Langis les Mortagne avec Rebecca M'Boungou. C'est une danseuse franco-congolaise qui s'est formée à la danse traditionnelle du Congo lors de ses voyages à Brazzaville ainsi qu'en France avec des danseurs professionnels congolais. Depuis 2009, elle donne des cours pour adultes et enfants de tous niveaux qui apprécient la pédagogie de son enseignement. C'est à la Salle J'ai si envie animations.

Pour la 8ème édition, le Festival Celtes en Ouche nous réserve encore de belles surprises ! Le festival se poursuit demain avec le traditionnel Fest Noz et se termine dimanche avec deux représentations à la salle de spectacle de musique et danse galicienne. Vous pouvez réserver vos places soit au 02 32 34 37 03 soit à route.celte@gmail.com ou encore en prenant directement vos billets aux 2 points de vente à Conches en Ouche à savoir la Maison des arts et du Tourisme et la Médiathèque.

Tout au long du mois de décembre, la Ville d’Alençon va proposer six concerts en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD), Les Amis de la Musique et la Schola de l’Orne. La billetterie des concerts de Noël ouvre ce samedi. Les billets seront en vente à l’Office de tourisme et sur place le jour du concert. Le tarif est de 2 € par concert, dans la limite de 5 places par famille pour chaque concert. Les infos sur ville-alencon.fr.