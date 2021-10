L'Agenda en Normandie : vendredi 18 novembre

MANCHE

Ce samedi, participez à un bal country organisé par Ok Country Music. C'est à la salle polyvalente de St Laurent de Terregatte à partir de 20h30. Sur place il y a également une buvette ou encore des gâteaux, crêpes et sandwichs. C'est sur réservation au 02 33 50 34 05. Comptez 6 euros l'entrée.

Le Secours Populaire Français organise une grande Braderie ce samedi de 9h30 à 12h30 dans leurs locaux au 307 Rue du Plat Chemin à Querqueville. C'est l'occasion d'acheter des vêtements, du bric à brac, mobilier ou encore des livres et jouets.

CALVADOS

A partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche c'est le salon de peintures de Sommervieu de 10h à 12h et de 14h à 18h rue Saint Pierre. 34 artistes exposent leurs oeuvres, avec comme invité d'honneur Michèle Verot. Le Prix Public sera décerné à l'artiste ayant reçu le plus de votes du public lors du salon. Les personnes ayant voté pour le lauréat pourront repartir avec une toile de leur artiste preféré après le tirage au sort.

Jusqu'au 27 novembre, rendez-vous à Caen et en Normandie pour l'édition 2016 du Festival Les Boréales. L'Estonie et la Finlande sont les pays à l'honneur cette année. Littérature, musique, danse, cirque, cinéma, théâtre... Le festival propose une dizaine de jours pluridisciplinaires et festifs associant artistes émergents et compagnies de renom, formes grands publics et concepts innovants. Les infos et le programme sur lesboreales.com.

ORNE

Pour la 8ème édition, le Festival Celtes en Ouche nous réserve encore de belles surprises ! Le festival débute ce soir avec un cabaret irlandais, se poursuit demain avec le traditionnel Fest Noz et se termine le dimanche avec deux représentations à la salle de spectacle de musique et danse galicienne. Vous pouvez réserver vos places soit au 02 32 34 37 03 soit à route.celte@gmail.com ou encore en prenant directement vos billets aux 2 points de vente à Conches en Ouche à savoir la Maison des arts et du Tourisme et la Médiathèque.

Participez à un stage de danse africaine à Saint Langis les Mortagne avec Rebecca M'Boungou. C'est une danseuse franco-congolaise qui s'est formée à la danse traditionnelle du Congo lors de ses voyages à Brazzaville ainsi qu'en France avec des danseurs professionnels congolais. Depuis 2009, elle donne des cours pour adultes et enfants de tous niveaux qui apprécient la pédagogie de son enseignement. C'est à la Salle J'ai si envie animations.