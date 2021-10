Rouen. Pas-de-Calais : un mort et trois blessés graves dans la terrible collision entre un bus scolaire et un poids-lourd

Une terrible collision entre un bus scolaire et un poids lourd a fait un mort et trois blessés graves dont un collégien de 15 ans entre la vie et la mort, lundi matin près d'Arras, selon la préfecture du Pas-de-Calais.