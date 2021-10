Le salon de l?agriculture, c?est aussi, le concours général agricole, qui récompense les meilleurs produits du terroir, l?Orne, compte 4 médailles d?or : 2 pour les cidres de la Pommeraie à la Lacelle près d?Alençon... et deux pour les camemberts de la laiterie Gillot, à st-Hilaire de Briouze.... et 14 médailles pour le Calvados....pour ses fromages, ses liqueurs, sa crème et son....calvados !

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire