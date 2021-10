Caen. Hockey sur Glace : Caen s'impose devant Dunkerque

Ce jeudi 10 novembre, la rencontre entre Caen (Calvados) et Dunkerque (Nord) avait des allures de guerre fratricide tant les deux équipes sont proches au classement du championnat : respectivement 11e et 12e. Caen l'emporte 5-2, un score qui pourrait laisser croire à un match facile. Et pourtant...

Une fois de plus, au cours des premières minutes, les Drakkars de Caen (Calvados) se font surprendre et les Corsaires de Dunkerque (Nord) marquent leur premier but. Mais les Caennais, se ressaisissent immédiatement, et à la 11e minute Fabien Colotti marque le premier but des Normands et marque surtout le début d'une victoire.

Hors jeu, dureté, obstruction

Que de pénalités sifflées pendant ce match. Un match devenu un combat puisqu'il s'avère que le meilleur buteur caennais, Michael Buonincontri, jouait l'année dernière avec les Corsaires de Dunkerque. Beaucoup de tensions, d'appréhensions, et d'attentes.

Bilan de ce match. 5-2 pour les Caennais. Les butteurs : Colotti, Simontaival, Minarik, O'connor.

Une victoire méritée

Les caennais se sont battus depuis plus d'un mois en ayant qu'une seule victoire face à Clermont-Ferrand. Les entraînements, la force de proposition et la volonté de leur coach Luc chauvel, leurs auront permis enfin de rapporter une victoire.

Prochain match : Samedi 12 novembre : Caen-Brest à Brest

