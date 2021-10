Le théâtre amateur s'empare du centre André Malraux de Rouen (Seine-Maritime) samedi 19 novembre 2016. Ludovic Poucet, auteur et comédien normand, présente Sur les Pavés, une création originale.

Un spectacle né dans la rue

"C'est la première représentation officielle", s'enthousiasme l'auteur Ludovic Poucet. "Ce spectacle est né dans la rue en août 2016. Nous avions fait le choix de le travailler en plein air sur le parvis de l'église St Maclou où il s'est étoffé directement face au public en 13 sessions de travail".

Comique et poétique

Affiliés au Théâtre d'en haut, Ludovic, comédien professionnel, Enzo Legrand et Didier Priem, comédiens amateurs incarnent les personnages de cette piécette: " Il s'agit de la confrontation de deux univers: un homme riche rencontre un miséreux. Tout les oppose mais ils vont devoir collaborer chargés d'une mission par un mystérieux mage et feront peu à peu tomber les préjugés de classe. C'est une sorte de voyage initiatique", nous annonce Ludovic. "La mise en scène s'inspire de la comedia del arte. Cette courte pièce est à la fois comique et poétique: un vrai défi de varier le registre des émotions en seulement 20 minutes de jeu."

Pratique. Samedi 19 novembre à 12h30. Devant le centre André Malraux à Rouen. Gratuit. http://theatredenhaut.blogspot.fr/

