Les forces irakiennes s'approchent de la cité antique de Nimroud

"Des unités de la 9e division blindée et les Hachd al-Achaeri (miliciens tribaux) commencent à avancer pour libérer les villages d'Abbas Rajab et de Al-Nomaniyah, près de Nimroud", a indiqué le Commandement irakien des opérations dans un communiqué.

L'armée ne précise pas si les forces de sécurité ont l'intention de se rendre à Nimroud, située à une trentaine de kilomètres au sud-est de Mossoul, la deuxième ville d'Irak dont la reprise à l'EI est l'objectif final de la vaste offensive militaire lancée le 17 octobre.

Le site archéologique de Nimroud est un joyau de l'empire assyrien fondé au XIIIe siècle avant J.C le long du fleuve Tigre. Des vidéos et des images satellite avaient montré au printemps des jihadistes détruire au bulldozer, à la pioche ou à l'explosif certains de ses monuments, dont le temple de Nabû, vieux de 2.800 ans et dédié au dieu mésopotamien de la sagesse et de l'écriture.

L'EI, qui considère les statues humaines ou animales comme de l'idolâtrie, a également endommagé d'autres sites antiques sur les territoires conquis en Irak et en Syrie. Il a également volé de nombreuses pièces archéologiques pour financer ses opérations.

Des jihadistes sont toujours présents sur ou à proximité des sites historiques de la province de Ninive, dont Mossoul est la capitale, selon des responsables.

