65% des jeunes conducteurs sont influencés par les (bonnes et mauvaises) habitudes de leurs parents au volant

C'est une question de mimétismes. Selon une étude menée par l'institut de sondages Ipsos routiers, 65% des jeunes, de 18 à 24 ans, sont grandement influencés par la manière dont leurs parents conduisent. Ça marche aussi bien pour les bons comportements routiers, mais aussi, et c'est là le problème, pour les mauvais.



Griller un feu, allumer une cigarette, conduire à une main, conduire fatigué, insulter les autres automobilistes, prendre le volant après avoir consommer de l'alcool... La liste de comportement sur la route est longue ! Que l'on ait l'habitude ou non de les faire, sachez dans tout les cas, il y a de très grandes chances pour que vos enfants les reproduisent à leur tour.



Après avoir passé 18 ans sur une place passager, ou sur la banquette arrière, ils ont eu bien du temps pour annalyser votre conduite, et enregistrer vos habitudes. Ils ne connaissent presque que votre conduite, et se font donc peut-être une fausse idée de la conduite. Les jeunes conducteurs reconnaissent-eux même, que ce sont les parents qui les ont le plus influencés dans leurs comportements au volant, davantage que leur moniteur d’auto-école.



La fondation pour une conduite resposable de Vinci, a publié le rapport de cette enquête. Il est à retrouver intégrallement ici !