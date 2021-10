L'Agenda en Normandie : mardi 15 novembre

MANCHE

Vendredi, le centre d’information du public d’EDF Flamanville vous propose une soirée de sensibilisation sur le thème du handicap. Par le biais d’une conférence interactive, animée par l’ADAPT, les participants pourront découvrir les différents types de handicaps, visibles ou non visibles, ainsi que les problèmes du quotidien. La soirée se poursuivra par la projection du film « De toutes nos forces » de Nils Tavernier, avec Jacques Gamblin et Alexandra Lamy. C'est à 20h00 au centre d’information du public d’EDF Flamanville.

La 9ème édition de la course des pèlerins se déroule ce samedi depuis la Halle des sports du Val Saint Père. Il s'agit d'un raid pédestre d'orientation nocturne de 25 km avec triathlon adultes, duathlon enfants ou encore en foulées. Retrouvez les infos et bulletins d'inscription sur tc-val.fr.

CALVADOS

Samedi assistez au concert « Airs de cours » 7 place Charles de Gaulles à Bayeux. Un concert interprété par la soprano Maud Gnidzaz et André Henrich au luth et au théorbe. Au programme d'Airs de Cour : Marc-Antoine Charpentier, Sébastien Le Camus, Robert Ballard, Michel Lambert et d'autres compositeurs du XVIIe siècle. Réservation indispensable au 02 31 22 17 44.

Samedi et dimanche c'est la Deauville Arena Polo Cup. L' Arena Polo est un sport spectaculaire. Il se dispute sur un espace plus réduit que le grand polo, plus rapide dans les actions, pas dans la vitesse des chevaux qui atteint 65 km/h, et plus lisible car les équipes ne changent pas de côté à chaque goal marqué par exemple. Rendez-vous au Pôle international du cheval à Deauville, c'est gratuit.

ORNE

L'Harmonie municipale vous embarque pour un nouveau voyage en musique. American Dream ! Tout ce qui fait de l'Amérique cette terre de pionniers, de légendes et de rêves de succès, vous sera donné à entendre sur la scène du Carré du Perche ce dimanche à partir de 15h. Le mythe américain et ses morceaux emblématiques vous conduisent outre Atlantique, 50 étoiles illumineront votre après-midi. Plus d'infos sur lecarreduperche.com.

L'Office de Tourisme du Pays de Putanges organise son 14ème Marché de Noël, samedi et dimanche. Environ 65 exposants viendront présenter leur production artistique ou artisanale dans la salle de sports à Putanges. Beaucoup d'idées cadeaux seront au rendez-vous : jouets, bijoux, sacs, vêtements de créateurs, chapeaux, linge de maison, broderies, dentelles, tricots, maroquinerie ou encore décoration de Noël. Et pour les gourmands, de nombreux produits de bouche !

C'est samedi de 13h30 à 19h00 et dimanche de 10h00 à 18h00, l'entrée est libre.