Cherbourg. Hervé Morin et la météo de Normandie: avis de tempête sur le Cotentin

Peut-être était-il contrarié de voir trop souvent apparaître un nuage pluvieux sur la Normandie, lorsqu'il regarde les prévisions météorologiques à la télévision? Hervé Morin, président de la région, a en tout cas envoyé un courrier à TF1, France Télévisions, BFM-TV et Canal +. "Par sa situation géographique, la presqu'île du Cotentin constitue un point plutôt froid et pluvieux, et ne reflète pas la réalité du climat normand" écrit-il, en suggérant de choisir comme ville de référence plutôt Granville, Avranches, ou Caen que Cherbourg.

Après l'Orne, le Cotentin

Une démarche qui n'a pas du tout fait rire les élus du port du Cotentin, à commencer par le maire Benoît Arrivé. L'élu socialiste n'a pas manqué de rappeler le courroux que s'était attiré Hervé Morin dans l'Orne, lors de la campagne des élections régionales.

Après avoir humilié l'Orne, Hervé Morin raye le #Cotentin de la carte de France. A qui le tour ? https://t.co/HbVr34xfx8 — Arrivé Benoît (@ArriveBenoit) November 8, 2016

Sébastien Fagnen, conseiller départemental socialiste, s'est lui aussi fendu d'un tweet.

Stéphane Travert, député socialiste de la Manche, n'a pas non plus résister à l'envie de réagir :

Il veut aussi changer le plomb en or, l'eau de mer en vin, rétrécir les trains... etc...#FaisDesPromessesCommeMorin #Normandie https://t.co/k2D1wUCkJd — STEPHANE TRAVERT (@StTRAVERT) November 8, 2016

En revanche, Cyril Bourdon, conseiller municipal centriste, approuve, sans surprise, la démarche du président de Région et patron du Nouveau Centre:

Un Grand Merci à @Herve_Morin de réparer cette injustice!



Le président de la Région s'en prend à la Météo sur @TF1https://t.co/gNLIkOLdzk — Cyril Bourdon (@BourdonCyril) November 8, 2016

