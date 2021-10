Après trois années de travail et une soixantaine de vidéos pédagogiques créées, la plateforme élaborée par l'INBP à Rouen (Seine-Maritime) est opérationnelle mais toujours à l'état de prototype. "Maintenant, il reste à trouver des partenaires pour envisager une commercialisation", s'enthousiasme Sophie Gaslonde, responsable de ce projet nommé "Learning Café". Né d'un appel à projets de recherche et de développement lancé en 2013, cet outil numérique est destiné à être utilisé en interne par les apprenants et les formateurs "pour préparer un stage ou réviser".

"Une formation multimodale"

Un travail de longue haleine pour lequel il a d'abord fallu "lever des verrous technologiques et scientifiques", explique Sophie Gaslonde. Une prouesse rendue possible grâce à l'intervention de laboratoires de recherche informatique spécialisés. "Aujourd'hui, nous avons un beau corpus de vidéos pédagogiques", se félicite-t-elle. Des capsules interactives dans lesquelles l'utilisateur peut zoomer ou encore appliquer un rendu particulier, pour fixer l'attention sur une zone déterminée. Mais la plateforme e-learning n'est qu'un outil complémentaire. "Cette formation multimodale ne pourra jamais se substituer aux enseignements pratiques", tempère Sophie Gaslonde.

