Samedi 12 novembre 2016, le trio de choc quittera Rouen (Seine-Maritime) pour s'envoler sous le soleil de Californie. Et ce ne sont pas les casinos de Las Vegas ou les lumières d'Hollywood qui attirent Carol Vastel, Christine Joimel et Isabelle Jégoux. Les trois amies participent au Raid Amazones, une aventure 100 % féminine et sportive.

Un défi sportif

Pendant six jours, elles affronteront à coup de trek, tir-à-l'arc, courses en canoë, VTT ou encore d'une chasse au trésor en plein Los Angeles, 98 autres équipes. Mères de famille et femmes actives, les Happynez girls sont surtout de grandes amatrices de sport. Isabelle Jégoux vient d'être sacrée championne du monde de marathon kayak en double, Carol Vastel et Christine Joimel ont respectivement participé à l'ultra-trail du Mont-Blanc et aux 100 kilomètres de Millau.

Pour autant, pas questions pour le trio de faire l'impasse sur la préparation. "On se prépare depuis le mois de mars", raconte Isabelle Jégoux, qui reconnaît que le premier challenge a été de "réussir à concilier l'entrainement avec notre vie de famille et nos différentes activités".

Une aventure humaine

Parmi leurs concurrentes, "certaines ont déjà participé plusieurs années au Raid Amazones" précise Carol Vastel. À chaque édition, la destination fait rêver, le challenge est de taille mais les participantes ont aussi à coeur d'y défendre la cause d'une association.

Pour les Happynez Girls, le choix s'est porté sur Bouchons 276, "une association de la région qui, en recyclant des bouchons en plastique, finance du matériel et des projets pour les personnes handicapées", précise Isabelle Jégoux.

Plus qu'une bonne place au classement, elles espèrent décrocher (grâce aux votes d'un jury et des autres participantes), l'un des trois prix de 1 500 euros qu'elles pourront reverser à l'association.

