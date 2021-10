L'essentiel du sport régional du 12 au 14 mars

Foot

28ème journée de Ligue 1

Samedi à 19h : Le Mans reçoit l?OGC Nice.

Avec une opération conjointe ce week-end au Mans, entre les supporters du foot et du basket qui iront soutenir leur équipe, mais également l?autre sport !

Au classement : 5 points séparent les 2 équipes, mais si les sarthois sont 18ème ? les azuréens ne sont que 17èmes !



Ligue 2

Vendredi à 20h30 :

Le co-leader Caen reçoit Clermont Foot.

Laval (7è) reçoit à Lebassère ? le 8è : Le Havre.



Cfa2

Samedi à 18h au stade Jacques Fould : Alençon reçoit US Vertou.

Au classement : 3 points seulement séparent les 2 équipes.



DH

Samedi 18h :

Flers, second du classement, reçoit Deauville

Déplacement d?Argentan, avant dernier, chez le leader Granville

Dimanche à 15h :

Déplacement de la lanterne rouge : Alençon 2, à Cherbourg



Basket

22ème journée de ProA

Vendredi à 20h à Antarès :

Le leader LeMans reçoit Poitiers



National 3

Alençon reçoit Dreux.



Rugby

Federale 2

Match en retard:

Déplacement de L?Aigle à Vitry.



Les championnats de Basse-Normandie de badminton sont disputés ce week-end à la salle Pelchat, à Argentan; entrée gratuite pour le public.



Tennis : la suite et la fin ce week-end de l?Open de Flers, disputé sur les terrains du stade du Hazé

