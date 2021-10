Rouen. Bagarre à la foire de Rouen, les policiers pris à parti

La Compagnie départementale d'intervention doit se rendre samedi 5 novembre 2016 sur l'esplanade Saint-Gervais, à Rouen (Seine-Maritime), pour une altercation entre une dizaine de jeunes hommes à la foire Saint-Romain.

Deux mineurs interpellés

Arrivée sur place, il n'y a plus de bagarre mais un petit groupe de jeunes hommes est bien présent et manifeste son hostilité envers les forces de l'ordre. Alors que ces dernières contrôlent l'un deux, âgé de 15 ans, celui-ci appelle ses amis à la rébellion. Les policiers sont alors la cible de jets de pierre.

Un peu plus tard, l'un des suspects, lui aussi âgé de 15 ans et ayant lancé des projectiles contre les policiers, est retrouvé. Comme son complice, il est interpellé. Aucun policier n'a été blessé.

A LIRE AUSSI.

Normandie : près de Rouen, la partie fine dégénère en rixe à coups de couteau

Témoignage d'un policier en Normandie : " Les voyous nous le disent, ils n'ont plus peur de nous. "