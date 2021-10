L'Agenda en Normandie : jeudi 10 novembre

MANCHE

Demain, rendez-vous à l’hippodrome de Graignes dès 13h. Au programme des courses pour les professionnels et les Apprentis Lad-Jockeys en monté et en attelée. L’épreuve majeure de la journée sera le Prix Madame Raymond Rigault, avec des chevaux de 6 à 10 ans. Pour finir la journée le Prix des Anciens Prisonniers du Canton, une course avec des chevaux de 4 ans. Venez gagner 100 lots à la ROUE DES CADEAUX plus de nombreux autres lots réservés aux enfants. Entrée et parking sont gratuits.

Les sapeurs-pompiers de la Manche vous accueillent dans tous les centres de secours du département ce samedi entre 9h et 12h pour vous initier aux comportements qui sauvent. Retrouvez également la Croix rouge française, la Protection civile de la Manche et les sapeurs-pompiers entre 14h et 17h à Leclerc Agneaux, Carrefour Avranches, Leclerc Granville, Auchan La Glacerie et au centre commercial Les Eléis Cherbourg. C'est gratuit et sans inscription. Pour plus d’information, consulter les pages Facebook SDIS 50 ou UDSP50 ou encore le sdis50.fr.

CALVADOS

Samedi, rendez-vous sur la place du Champ de Foire de Vire pour le traditionnel marché au foie gras de l'association des producteurs de foie gras Normands, l'occasion de prévoir de gourmandes fêtes de fin d'année. C'est de 9h30 à 12h30.

Le Comité des Fêtes du Mesnil-Auzouf vous propose son deuxième marché du Terroir et de l'Artisanat avec animations et restauration sur place. Producteurs locaux, produits régionaux et artisanaux. Expo et vente de fruits et légumes, viandes et loisirs créatifs. Balades à dos de vache. Randonnées de 7 km à 10h et 14h. Déjeuner possible sur place : jambon grillé au feu de bois et frites.

ORNE

Le Comité des fêtes du Renouard organise une journée d'animation ce samedi. Il s'agit plus précisemment d'un après-midi avec randonnée, d'une dégustation gratuite du cidre du village ainsi qu'un concours de tarte aux pommes avant une remise des prix à 20h suivi d'un pot au feu, le soir sur réservation.

Le bar du Quai des Arts à Argentan s’est refait une beauté et propose aux spectateurs une petite restauration sur place les soirs de spectacles. Au menu : soupe, quiche, assiette de fromages et pâtisseries. De quoi satisfaire vos papilles avant d’entrer en salle. Laissez-vous tente, les portes ouvrent une heure avant chaque représentation. Prochaines représentations sur : quaidesarts.fr.