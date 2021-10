Journée printanière : soleil ciel bleu avec quelques nuages élevés... T° froides ce matin : jusqu'à - 4°... 12/13° cet après midi

Météo France relevait des T° négatives au levé du jour ce matin... ? 3°7 à Flers... ? 3° à Argentan et Alençon... ? 0.6° à L?Aigle et un maximum de 2° à Mortagne au Perche....



ce début de matinée est froid avec des gelées généralisées ....des bancs de brumes ou de brouillards se sont formées sur le nord de nos régions....après rapide dissipation, c'est un temps sec et lumineux sous un ciel bien ensoleillé qui se met en place partout. Les températures en hausse deviennent agréables : jusqu?à 12 à 13 degrés cet après-midi

