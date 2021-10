Syrie: début de l'offensive sur Raqa, fief de l'EI

"La grande bataille pour la libération de Raqa et de sa province a commencé", a annoncé une commandante des Forces démocratiques syriennes (FDS) qui lisait un communiqué dans la ville d'Aïn Issa, située à plus de 50 km au nord de Raqa, aux mains de l'EI depuis deux ans et demi. Cette annonce très attendue intervient au moment où une opération est en cours pour déloger l'EI de son bastion de Mossoul en Irak.

