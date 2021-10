Beau temps printanier malgré la présence d'un voile de nuages élevés... T° de 1.7 à 17° cet après midi

Il faisait ce matin, 1.7° à Alençon... 2° à Argentan... 2,5 à L?Aigle... 4.4 à Flers et Mortagne....



un beau temps sec et ensoleillé s'installe dès le début de cette matinée et domine toute la journée. La présence, en altitude, d'un voile nuageux atténue plus ou moins le soleil sans altérer l'impression de beau temps. Les températures, toujours en hausse, deviennent printanières. Les maximales grimperont jusqu?à 15 / 17° ...

