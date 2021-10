Jeune public. Un conte d'Andersen devenu fait divers, à Maromme (Seine Maritime)

Le 15 novembre 2016, c'est un conte d'Andersen version 2016 qui sera proposé au public à Maromme. Dans cette pièce, la petite fille aux allumettes n'apparaît pas sur scène. C'est par une voix off que l'héroïne se fait entendre. C'est sa pauvreté qui l'a rendu invisible aux yeux des autres, cette astuce résume parfaitement l'esprit du comte et interroge le jeune spectateur sur la précarité et l'exclusion.

Ce conte reste un sujet actuel que l'auteur transpose aisément dans une époque contemporaine. Mais pour rendre moins tragique cette fable sans pour autant en dénaturer la morale, le metteur en scène et auteur Julie Annen prend le parti d'y intégrer une bonne dose d'humour: ainsi les quatre acteurs interprètent la dinde, le sapin de noël ou le poêle et poussent même la chansonnette. Si le genre est grave, le style est léger, Julie Annen tire parti des contrastes et allège ainsi la cruauté du conte et elle innove en imaginant une fin alternative qui lui a été suggérée par de longs échanges avec des enfants.

A découvrir à l'Espace Beaumarchais de Maromme.

Pratique. Mardi 15 novembre à 18h30. Espace Beaumarchais à Maromme. Dès 6 ans. Tarifs 3 à 5€. Résa au 02 35 74 05 32

