Hors agglomération de Caen. Dès 9h le matin, ces Normands mangent leurs tripes à la mode de Caen

Le pain est bien sur la table. Mais c'est à peu près le seul élément qui rappelle le petit déjeuner. Chaque premier vendredi du mois, dès 9h au Café Mancel de Caen, des membres de la confrérie "La tripière d'Or" se retrouvent, pour déguster des tripes à la mode de Caen.

Tout au long de l'année

"C'est un plaisir d'en manger dès le matin!, s'enthousiasme Etienne, présent depuis plus de 30 ans dans cette confrérie d'une quarantaine de membres. Et je dirais même, en toute saison. Nous l'apprécions davantage quand le temps se rafraîchit. C'est plus facile de manger une tripe en ce moment qu'au mois de juin".

Les habitués manquent rarement ce rendez-vous, et y convient régulièrement des invités. "Ça peut paraître bizarre de faire ça le matin, mais ça nous permet de nous retrouver régulièrement, estime Bernard Gruau, jurat depuis quatre ans. Une bonne tripe doit être faite avec de beaux morceaux, des morceaux nobles, avec de la carotte et il ne faut pas qu'elle soit trop grasse. Ni trop salée, ni trop poivrée. Ce sont ces critères qui font la tripe à la mode de Caen."

Le prochain rendez-vous est d'ores et déjà fixé au vendredi 2 décembre. Plusieurs tables compléteront certainement encore la capacité d'accueil de la desserte principale.

