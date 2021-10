18 mois d'enquête pour le démantèlement d'un trafic de stupéfiants à Flers et Condé sur Noireau. 70 personnes interpellées, 9 condamnés

Au terme d?un an et demi d?enquête, par la police à Flers, la justice condamnait, jusqu?à 2 ans de prison, la semaine dernière 9 personnes, impliquées dans un vaste trafic de stupéfiants, sur la région de Flers et de Condé sur Noireau... selon les enquêteurs, durant deux ans et demi, le trafic a porté sur 22 kg d'héroïne, 43 kg de cannabis, 10 000 cachets ecstasy et 800 g de cocaïne. 5 décès par overdose en 2007 y seraient directement liés.....70 personnes ont été interpellées et entendues dans cette affaire ....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire