Rouen. Première en France : un accord entre la BNF et Rouen pour constituer une bibliothèque numérique

La Ville de Rouen (Seine-Maritime) présente la convention qui la lie depuis ce jeudi 3 novembre 2016 à la Bibliothèque Nationale de France (BNF) comme une première en France. Mais de quoi s'agit-il exactement?

Rendre accessibles les fonds numérisés

Aujourd'hui, la BNF a une bibliothèque numérique intitulée Gallica, où des dizaines de milliers de livres, documents, photos sont accessibles aux chercheurs, étudiants et plus largement au grand public. De son côté, les bibliothèques de Rouen ont numérisé énormément de collections "depuis le milieu des années 1990", explique Christelle Di Pietro, leur directrice. "Mais elles sont difficilement accessibles et pas feuilletables." Exemple: si un manuscrit de Flaubert est numérisé, chaque page doit être ouverte et ne peut être lue comme un tout.

Rotomagus, la bibliothèque numérique normande

L'accord entre les deux parties se résume ainsi: la BNF met à disposition son outil technologique qui lui a permis de constituer la bibliothèque en ligne Gallica aux bibliothèques de Rouen. Ces dernières créent ainsi leur propre bibliothèque numérique, baptisée Rotomagus "du nom gallo-romain de la ville", précise cette dernière. "Le grand public pourra avoir accès à de véritables trésors", s'enthousiasme le maire Yvon Robert. De nombreux exemplaires uniques, comme le manuscrit de Madame Bovary, de Flaubert ou celui de Baccara, d'Hector Malot, sont par exemple concernés.

En échange, Gallica récupère tous les fonds numérisés pour Rotomagus. "Les fonds apparaîtront sur Gallica comme sur Rotomagus", se réjouit Laurence Engels, la présidente de la BNF.

10 000 documents dès 2017

Rotomagus devrait être disponible en ligne "fin 2016 ou début janvier 2017", indique Christelle Di Pietro. Qui précise de quoi sera constituée la bibliothèque à son commencement: "Nous allons récupérer de Gallica environ 1500 documents ayant un intérêt patrimonial normand. Puis nous allons intégrer un premier lot d'environ 10 000 documents d'ici la fin 2017. Il y en aura d'autres par la suite."

A LIRE AUSSI.

Révolution numérique en Normandie : Shoot, la revue pour les chefs d'entreprise

Enchères à Rouen : l'exceptionnelle collection d'un érudit en vente