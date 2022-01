Hippodrome . Le restaurant va s'agrandir

L'hippodrome va agrandir son espace restauration. "Les gens pouvaient déjà venir déjeuner en regardant une course hippique avec une vue panoramique sur le champ", explique Yannick Pierre, le président de la Société des courses de Vire, le 14 septembre. Les travaux devraient commencer début 2017. "Nous pensons que l'endroit est propice à créer du lien dans le monde professionnel." Certaines entreprises viennent déjà avec leurs salariés. Par ailleurs, le président anticipe de futurs travaux sur la piste dans les trois prochaines années. "C'est pour continuer d'assurer les réunions PMU et pour que la piste reste en première catégorie. Si nous ne prévoyons pas de travaux, nous risquons de perdre ces réunions."

4 à 6 millions

Les sommes brassées pendant ces journées oscillent entre 4 et 6 millions d'euros. La Société des courses reçoit 25 000 euros par réunion. De plus, ces rencontres sont diffusées sur Equidia et parfois même sur LCI, comme le 20 juillet dernier. "Nous allons nous battre pour garder le maximum de réunions et même pour en obtenir encore d'autres. Une ou deux en plus, ce serait parfait."

Quatre personnes travaillent à plein-temps à l'hippodrome, dont deux assurent l'entretien de la piste. Pendant les réunions, vingt-cinq vacataires sont recrutés. Les courses fonctionnent aussi avec une quarantaine de bénévoles.