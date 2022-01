Une semaine après le 6-0 concédé au Parc des Princes face à Paris la saison dernière, Caen avait vaguement réagi en ramenant un match nul de Guingamp, non sans avoir mené au score pendant une longue partie de la rencontre. Comment les Caennais allaient-ils refaire surface cette fois ? C'est leur déplacement à Angers, mercredi 21 septembre, qui devait livrer la réponse.

Le calendrier a au moins permis au Stade Malherbe de ne pas se morfondre trop longtemps après la plus grosse claque de son histoire reçue à domicile.

Après Angers, Caen enchaînera contre Bordeaux, samedi 24 septembre en Gironde. Les Marine restent sur une défaite chez eux devant... Angers, et vont devoir démontrer davantage de stabilité pour retrouver une place européenne à l'issue de la saison en cours.

Les hommes de Jocelyn Gourvennec, arrivé à l'intersaison, doivent en tout cas faire oublier l'exercice très délicat qu'ils ont connu en 2015-2016. Cela faisait dix ans que le FCGB n'avait pas terminé dans la deuxième moitié de tableau. Ambitieux, il pointait au cinquième rang au soir de la cinquième journée.

Pour Caen, qui avait perdu ses deux premiers matchs de la saison en déplacement, la semaine semble déjà charnière. Après Paris, les Malherbistes n'étaient dotés que de deux points d'avance sur la zone rouge. Surtout, leur dynamique ne plaidait pas en leur faveur. Certes, ils ne s'étaient inclinés que face à des équipes plus fortes sur le papier (Lyon, Rennes et donc Paris), mais le contenu n'apportait pas non plus toute satisfaction.

L'absence de Jonathan Delaplace, qui devrait être de retour face à Bordeaux, n'a pas non plus aidé. En défense, Syam Ben Youssef connaît un début de saison très compliqué et on voit mal comment il pourrait ne pas être remplacé par Alaeddine Yahia. Caen a des ajustements à faire pour repartir de l'avant et bénéficier d'un calendrier bientôt plus clément...