L'Agenda en Normandie : lundi 7 novembre

MANCHE

Samedi et dimanche c'est le salon forme et bien-être à Saint-Hilaire Petitville. Au programme ! reflexologie, Energie bol Tibetain, Reiki, coaching sportif, conseil en image, démonstration de Qi-Gong, feng-shui ou encore naturopathie. 30 exposants seront présents avec animation maquillage pour les enfants, cadeaux à gagner tout le week-end. Rendez-vous tout le week end de 11h à 18h à la salle des fêtes pour profiter de la 2nde édition de ce salon.

Samedi, assistez au concert de sortie du nouvel Album d'A Fond'cale avec de nombreux invités qui ont participé à l'enregistrement de cet opus. C'est à l'espace culturel des Pieux avec La Margot en première partie. Billetterie à la Médiathèque des Pieux ou résa au 02.33.10.11.20.

CALVADOS

De vendredi à dimanche, rendez-vous au Pôle International du Cheval. Les poneys de compétition s'affrontent dans un circuit national qui est l'antichambre du « haut niveau ». Les parcours sont sélectifs, les poneys puissants, l'enjeu sportif est important. Un spectacle en indoor sur le Grand manège où la performance va primer.

Amateurs de jardin, et amoureux des plantations, vous êtes les bienvenus à la traditionnelle Foire aux arbres d'Orbec ce dimanche de 10h à 18h. Pépiniéristes et horticulteurs sauront donner conseils et astuces pour réussir vos plantations d'hiver. Quant aux promeneurs du dimanche, ils seront surpris du manteau végétal revêtu par la rue Grande de la ville.

ORNE

Le premier show créé en 2011 a effectué une tournée triomphale en Europe avec plus de 200.000 spectateurs, il reste quelques places pour le spectacle Irish Celtic Génération au parc Anova d'Alençon ce jeudi 10 novembre à partir de 20h. Revivez la légende celte en vous connectant sur anova-alenconexpo.com.

Dimanche c'est la fête des plantes à Berjou à l'Est de Condé-sur-Noireau. Conférences, sorties et balades, ateliers et démonstrations, marché avec plus de 30 exposants, restauration bar à soupe et à tisanes, cantine et aussi Espace zen sur place. Relaxation enfants et adultes, cara'conte, exposition Plantamaniak sur les usages des plantes. Venez avec vos bottes et votre lampe frontale. Journée à prix libre sauf sur le marché.