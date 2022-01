GRANVILLE / CHOLET : 0-0. Granville et Cholet se neutralisent

Samedi 17 septembre, l'équipe première de l'US Granville a accueilli Cholet, le leader du championnat du groupe A de CFA. L'objectif des joueurs de Johan Gallon étaient de faire chuter le leader et de prendre sa place. Après moult rebondissements et occasions de part et d'autre, les deux équipes se sont neutralisées sur le score de 0 à 0. Mais le match a été loin d'être monotone et a fait vibrer le millier de spectateurs présents dans l'enceinte du stade Louis-Dior.

"Nous avons joué face à une belle équipe de Cholet. Elle avait dans ses rangs des joueurs expérimentés qui ont déjà évolué en Ligue 1 ou Ligue 2. Je suis satisfait de mes joueurs. Nous avons eu aussi un grand Jérémy Aymes sur ce match", confie Johan Gallon, le coach granvillais. En effet, le portier a sauvé la baraque granvillaise à plusieurs reprises. Jérémy Aymes a été l'homme du match, côté granvillais. Sa performance a même été saluée par Nicolas leBellec, le coach de Cholet.

Mais Granville a tenu bon et s'est même offert de belles occasions. "Nous avons terminé le match par un quart d'heure intéressant. On aurait même pu gagner la rencontre. Nous manquons une occasion. Le ballon frappe le poteau. Nous avons des situations et des frappes. Il s'en est fallu de peu que la rencontre bascule en notre faveur", poursuit Johan Gallon.

Le partage des points est une belle opération pour les deux équipes qui se quittent sur un très bon match nul. Granville a su tenir son rang et se trouve en troisième position, à trois longueurs de Cholet et une longueur de la réserve du Paris Saint-Germain. Mais attention, Saint-Malo, Fontenay et Bergerac restent en embuscade à une longueur. Le championnat va encore être palpitant cette année du côté de la Monaco du Nord. Les Granvillais vont maintenant tenter de soigner leur entrée dans la coupe de France 2017 avec un déplacement à Carentan. Leur prochain match de championnat se déroulera dans le Loir-et-Cher, à Romorantin, le samedi 1er octobre.