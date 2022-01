basket. Ludovic Chelle en renfort

Étienne Plateau et Camille Eleka étant absents pour une durée encore floue, mais d'au moins plusieurs semaines, le Caen Basket Calvados a pris la décision de renforcer son secteur extérieur. Ludovic Chelle, 33 ans, s'est engagé pour un an.

Cet arrière expérimenté, qui affiche plus de quinze années de professionnalisme en Pro A et Pro B, est réputé pour sa qualité de shooteur. Après une saison délicate à Bourg-en-Bresse (4,6 points et 13 minutes de temps de jeu en moyenne), Ludovic Chelle était sans club. Avec cet apport, Caen sera en mesure de diversifier son jeu, surtout basé sur le secteur intérieur actuellement. L'idée est que, désormais, le danger arrive de toute part et empêche les défenses adverses de faire des choix...

Ludovic Chelle, qui découvrira la Nationale 1 comme beaucoup d'anciens pensionnaires de Pro B, devrait être qualifié pour le déplacement à Souffelweyersheim samedi prochain.