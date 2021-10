Chez L'Gros, rue de la Vicomté à Rouen (Seine-Maritime), nous accueille ce mercredi 26 octobre 2016 pour notre bonne table hebdomadaire. Et ça commence mal : nous devions venir à quatre, et avions réservé en conséquence, mais nous n'arrivons qu'à deux, la faute à des annulations... Qu'à cela ne tienne, le gérant nous trouve une table pour déjeuner.

Entre 13 et 22€

Deux choix se présentent à nous : la formule du jour ou à la carte. Au menu du jour (13€ le plat, 16,90€ avec une entrée ou un dessert et 21,90€ la totale), il y a de la terrine de pied de porc, un blanc de poireaux-oeuf mollet comme entrées, un morceau du boucher ou de la joue de boeuf-carottes en plats et une poire surprise ou baba au rhum en desserts.

Ravioles du Royans et tartare

Mais ma collègue et moi nous portons plutôt sur la carte : ce sera une entrée et un plat pour moi (22€) seulement un plat pour elle (17,50€). Mon entrée, des ravioles du Royans cuites avec de la crème et du fromage fondu, sont un véritable délice. Mon amie ne peut s'empêcher de m'en piquer un bout ! En plat, ce sera tartare de boeuf minute pour moi, faux-filet pour elle, à chaque fois avec des frites maison. C'est copieux, parfaitement préparé pour l'un, cuisiné à point pour l'autre. Bref, un régal. Nous n'avons plus de place pour le dessert. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois, car nous reviendrons ! Ah oui, un petit mot sur le chef : un personnage haut en couleurs, à découvrir !

Pratique. 42 rue de la Vicomté, Rouen. Tel. 02 32 83 57 23

