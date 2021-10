6 petits trucs pour éviter de se ronger les ongles

Avoir de belles mains, cela commence par avoir de jolis ongles. Plus d'un tiers des français est touché par ce TOC.



Pourquoi est-il important de ne pas ronger ses ongles ?



L’onychophagie n’est pas seulement un frein à l'esthétisme de vos mains. Elle peut également avoir des conséquences sur votre santé. Certaines personnes se rongent les ongles jusqu’au sang ce qui ouvre les portes aux bactéries. Doigts rouges et douleures vives, ce n'est pas agréable du tout. Qui plus est, il possible de transmettre de vos mains à la bouche, et de la bouche à vos mains, des germes, et amener l'infection. Chez certains cas, du pus se forme, des caries apparaissent, soucis dentaires et de gencives... Bref ! Que du bonheur quoi !



Il est donc important de trouver la bonne solution pour arrêter de ronger vos ongles.



1 - Faire du Sport, ou du Yoga

Pour ceux dont l'onycophagie est dûe au stress, faire du sport ou du yoga est une première solution à essayer. Le sport vous aidera à canaliser vos angoisses qui sont à l'origine de ce trouble.



2 - Utilisez un vernis amer

Vous pouvez trouver en pharmacie un vernis au goût amer, conçu spécialement pour contrer cette fâcheuse habitude (peut aussi être appliqué sur vos stylos si vous avez l'habitude de les mâchouiller...). Très dégoûtant, si vous l'appliquez sur vos ongles un jour sur deux, il vous fera regretter votre geste à la première seconde où vous mettrez votre doigt à la bouche.



3 - Se faire poser des faux-ongles

De préférence, ultra-résistants aux coups de dents…. Combinez faux ongles et vernis amer aura de quoi réellement vous décourager de recommencer. (La ceinture de chasteté pour les ongles !)



4 - Faites vous faire une manucure

En sortant de chez l'esthéticienne, vous aurez de magnifiques ongles... que vous aurez payé ! un aspect qui vous coupera certainement l'envie de gacher le travail de la professionnelle, et par la même occasion de l'argent.



5 - Mâchez du Chewing-gum

Votre bouche sera déjà occupée à mastiquer autre chose.



6 - Mettez des pansements sur les doigts

Pas pratique à toute heure de la journée... Certes ! Mais laissez vos ongles couverts pendant plusieurs jours (tout en changeant tout les jours les pansements). Au bout d'un certain temps, ils auront bien poussé, seront sains et brillants.



Si malheureusement vous essayez de vous arrêter et que vous n'y parvenez pas, fonctionnez par étapes. Ongle par ongle. Il est moins difficile d'arrêter de ronger un seul ongle, que tout ses ongles à la fois. En revanche, si vous en êtes à ronger les ongles de vos pieds, ça devient une autre histoire... Et on n'y pourra pas grand chose pour vous !