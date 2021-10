Bréhal. Manche: un boutique Playmobil a ouvert ses portes à Bréhal

La première journée d'ouverture, mardi 1er novembre, a été un véritable succès. Plusieurs dizaines de personnes se sont massées dans la petite boutique de la rue du Général de Gaulle, à Bréhal, 3000 habitants, dans la Manche.

La deuxième boutique Playmobil de France

Il existe une autre boutique de ce type à Toulouse mais c'est tout. Il fallait donc être véritablement passionné, comme l'est Bruno Lacroix, pour tenter ce pari. Le gérant de la boutique Playmome, est collectionneur de ces petits personnages et de leur univers depuis plus de 10 ans. Il était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest, mercredi 2 Novembre à 8h.

Retrouvez la boutique Playmome, au 18, rue du Général De Gaulle à Bréhal.

Horaires d'ouverture:

Mardi: 9h - 12h et 14h - 19h

Mercredi, vendredi, samedi: 14h - 19h.

