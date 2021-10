Caen. En Normandie, le remplacement à petit feu de l'éclairage public

Depuis la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2016, l'éclairage public est éteint la nuit à Mondeville (Calvados), entre 1 h et 5 h du matin, soit une demi-heure après le dernier bus du soir et une demi-heure avant le premier bus du matin. Cela va permettre à la ville d'alléger sa facture de 42 000 € chaque année. En temps de crise économique, l'économie est bienvenue.

Un phénomène de plus en plus fréquent

Le phénomène n'est pas nouveau et tend même à se développer. "Beaucoup de villes font actuellement un plan d'économies d'énergies", explique Stéphane Lebarbier, directeur des investissements du SDEC énergies, qui gère l'éclairage public de 505 collectivités du Calvados.

Car l'éclairage public coûte cher. À Caen, le périphérique est plongé dans le noir depuis le 27 avril dernier. Gain de l'économie: 250 000 euros par an. Autre changement: au début de l'année 2016, sur le viaduc de Calix, à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), les mâts d'éclairage ont été remplacés par des LED (diode électroluminescente) plus économiques. "C'est vraiment la tendance vers laquelle on se dirige", ajoute Stéphane Lebarbier. "Grâce aux nouvelles technologies, il est possible de réduire fortement sa consommation d'énergie". A Langrune-sur-Mer (Calvados), le constat est le même: en 2014, les LED ont remplacé l'ancien éclairage "beaucoup trop énergivore". Bilan de l'opération: une économie d'énergie de 77 %.

L'autre possibilité qui s'offre aux communes et collectivités: les horloges astronomiques. Elles permettent de suivre les changements d'intensité du soleil. "Cela permet de varier la quantité de la luminosité", souligne Stéphane Lebarbier.

Les solutions peu coûteuses cartonnent

Le SDEC réalise des diagnostics gratuits pour ses adhérents. "En 2015, nous en avons fourni 40. Cela permet d'établir un état des lieux des ouvrages d'éclairage public, de dresser des préconisations visant à plus d'efficacité énergétique et à moins de pollution lumineuse".

Et le constat qui en sort à chaque fois est toujours le même. "Le problème que rencontrent nos membres, c'est qu'ils doivent rénover leur parc d'éclairage public. Or, cela est très coûteux, et ils n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour faire les travaux. C'est pour cela que les LED et les horloges astronomiques rencontrent autant de succès: ce sont les solutions les moins chères", explique-t-on du côté du SDEC.

Pour l'année 2016, le SDEC investira 40 millions d'euros pour la réalisation de travaux sur le réseau de distribution public d'électricité et d'éclairage public du Calvados.

