Nuit agitée et tentative de suicide d'un détenu au centre de détention d'Argentan (61) cette nuit

Tentative de suicide cette nuit d?un détenu au centre de détention d?Argentan... un prévenu a menacé des surveillants, leur a lancé des bocaux en verres, des chaises... sans compter les insultes et autres menaces.... enfin maîtrisé, le détenu a été placé en cellule d?isolement avec un kit anti-suicide, composé d?un pyjama et d?une couverte... c?est avec le haut de son pyjama qu?il s?est pendu... c?est un surveillant qui effectuait sa ronde qui a sauvé le prisonnier... Pour les syndicats, ces kit anti-suicide, sont trop chers et pas efficaces ....

