Fête. Calvados : à Caen, la seconde édition de "La nuit de la danse"

Jeudi, on danse! C'est en effet la seconde édition de "La nuit de la danse", à Caen (Calvados). Retrouvez tout au long de la soirée du jeudi 10 novembre 2016 ateliers, performances et DJ-set au Centre chorégraphique national de Caen. Grâce aux 4 ateliers et aux conseils de pro hors pair, le Waacking, le Twerking et le Voguing n'auront plus de secret pour vous...

Just dance!

Le lundi 7 novembre 2016, la danse fait son cinéma avec la soirée "Dance Dance Dance (My Internet Playlist)" au Café des images. Animée par Alban Richard, directeur du CCN, cette soirée propose de réfléchir au rapport entre le corps et la danse à travers une sélection de clips musicaux.

Pratique. Lundi 7 novembre 2016 à 20h au Café des images. Tarif habituel. Tél. 02 31 45 34 70 Jeudi 10 novembre de 19h30 à 01h30 au Centre chorégraphique national de Caen (Calvados), 11-13 rue du Carel. Entrée libre. Tél. 02 31 85 83 94.

